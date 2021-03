Pluvigner Ti Douar Alre Morbihan, Pluvigner EN LIGNE – Branwen Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

du jeudi 11 mars au jeudi 1 avril à Ti Douar Alre

Le géant Bendigeidfran, roi de l’Île des Héros, est

venu réclamer à Matholwch, roi d’Irlande, le droit de

ramener chez elle sa soeur Branwen. Magie, humour

et bataille se mêlent dans ce récit adapté de la mythologie brittonne à partir de la série galloise des

Mabinogi.

Gratuit, en ligne

Un conte à écouter sur le Facebook et le site de TDA. Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T16:00:00 2021-03-11T17:00:00;2021-03-18T16:00:00 2021-03-18T17:00:00;2021-03-25T16:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-04-01T16:00:00 2021-04-01T17:00:00

