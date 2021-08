Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach, Moselle EN GYROPODE SUR LES PISTES CYCLABLES Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

EN GYROPODE SUR LES PISTES CYCLABLES 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04 11:15:00 11:15:00 Rue Pierre de Coubertin Parking Aquagliss

Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach Moselle 30 EUR L’Office de tourisme de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach vous propose une heure de balade hors du commun en famille ou entre amis, pour petits et grands, seulement dès 12 ans ! C’est ce que promet notre sortie gyropodes sur les pistes cyclables de Freyming-Merlebach. Ce moyen de transport électrique n’émet ni pollution ni nuisance sonore. Informations complémentaires : balade accompagnée d’une heure précédée d’une initiation à la prise en main de 15 minutes. Pour tous dès 12 ans. tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr http://www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr/ Val’Eric Aventures dernière mise à jour : 2021-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

