**EN FAMILLE Visite pour les 6-12 ans accompagnés d’un adulte.** Sais-tu qu’avant le 19e siècle, Orléans était bien différente ? Dans les années 1800, la ville se transforme : on la redessine !

Découvre ces transformations : les grandes rues, les transports et les immeubles aux somptueux décors qui se modernisent.

Observe tout autour de toi et récolte les indices pour reconnaître les caractéristiques du 19e siècle. **Lieu de départ** : Place du Martroi à l’entrée de la rue Royale **Places limitées – Durée : 1h30**

**Visites jeunes publics pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.** **Réservation obligatoire** auprès de l’Office de Tourisme Orléans Val de Loire tourisme, 2 place de l’Etape ou sur [www.tourisme-orleansmetropole.com](http://www.tourisme-orleansmetropole.com) **Protocole sanitaire:**

**• Port du Masque obligatoire**

Gratuit : Visites jeunes publics pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

