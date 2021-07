EN COULEURS de la Compagnie Sous le sabot d’un cheval Château de La Roche-Guyon, 29 août 2021-29 août 2021, La Roche-Guyon.

EN COULEURS de la Compagnie Sous le sabot d’un cheval

Château de La Roche-Guyon, le dimanche 29 août à 16:30

Sur les branches d’un arbre, sont accrochées les couleurs, de l’arbre, la musique s’échappe et au lointain, apparaît la danseuse… « EN COULEURS » propose une performance haute en sensorialité, où danse, musique et peinture jouent et composent ensemble un moment suspendu. La Cie Sous le sabot d’un cheval, fondée en 2013 à l’initiative de Maud Miroux, artiste chorégraphique, développe un travail de recherche chorégraphique qui s’appuie sur le quotidien. Partant d’expériences collectives communes, elle aime transformer, transposer ce que nous avons de commun, afin d’embarquer peu à peu les spectateurs vers un ailleurs singulier, visuel et sensible. Elle se plait à mêler à sa danse des matières (eau, peinture, pâte à pain…), se plonger dedans généreusement, et dans cet élan faire plonger les spectateurs avec elle. Pour mieux ensemble, s’en extraire, puis partir ailleurs, dans un monde imaginaire, monde de sensations et d’émotions.

Performance pour 1 arbre, 1 artiste chorégraphique, 1 musicien et les couleurs primaires

Château de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T16:30:00 2021-08-29T16:55:00