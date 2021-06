En attendant Hey Gamins ! Base de Loisirs de Chécy, 20 juin 2021-20 juin 2021, Chécy.

En attendant Hey Gamins !

Base de Loisirs de Chécy, le dimanche 20 juin à 10:30

**Un événement à mi-chemin entre la programmation de L’Astrolabe ? et notre cher festival Hey Gamins ! ?** En attendant Hey Gamins ! proposera donc deux rendez vous pour partager en famille de la musique et du spectacle vivant le dimanche 20 juin sur la base de loisirs de Chécy. **Le matin sera dédié aux plus jeunes à partir de 4 ans** avec le spectacle Citius Altius Fortius qui propose de découvrir l’univers déjanté de Merlot et ses acolytes musiciens et circassiennes. (rdv à 10h30 – sur réservation (début du spectacle à 11h(durée 50 min)) **L’après midi sera dédié à toute la famille, à partir de 16h** où nous retrouverons le projet Citius Altius Fortius (à partir de 6 ans – début 16h20-50 min) puis dès 17h40, un concert sera proposé par les « hawaiian Pistoleros », un quintet mêlant Western Swing, musique « hawaïenne » et prémices du Rock’n’roll pour le plus grand plaisir des petits et grands. Pour participer à l’un de ces rdv : l’entrée est gratuite mais se fait sur réservation en ligne. Attention !!! Réservations possibles jusqu’au 13 juin 2021 : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRvYrPBJU957aRJ3a1i8wAYd2K8PZ4Uj7pXcxihvejmI2RIg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRvYrPBJU957aRJ3a1i8wAYd2K8PZ4Uj7pXcxihvejmI2RIg/viewform) Un évènement en partenariat avec la ville de Chécy, soutenu par la Région Centre – le dispositif PACT et le Département du Loiret.

gratuit sur inscription

Un événement repensé à mi-chemin entre la programmation de L’Astrolabe et le festival « Hey Gamins ! »

Base de Loisirs de Chécy chemin du port, chécy Chécy Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T10:30:00 2021-06-20T18:00:00