En attendant Hey Gamins ! proposera donc deux rendez vous pour partager en famille de la musique et du spectacle vivant le dimanche 20 juin sur la base de loisirs de Chécy. Le matin sera dédié aux plus jeunes à partir de 4 ans avec le spectacle Citius Altius Fortius qui propose de découvrir l’univers déjanté de Merlot et ses acolytes musiciens et circassiennes. (rdv à 10h30 – sur réservation (début du spectacle à 11h(durée 50 min)) L’après midi sera dédié à toute la Famille, à partir de 16h où nous retrouverons le projet Citius Altius Fortius (à partir de 6 ans – début 16h20-50 min) puis dès 17h40, un concert sera proposé par les « hawaiian Pistoleros », un quintet mêlant Western Swing, musique « hawaïenne » et prémices du Rock’n’roll pour le plus grand plaisir des petits et grands. Pour participer à l’un de ces rdv : l’entrée est gratuite mais se fait sur réservation en ligne. Attention !!! Réservations possibles jusqu’au 13 juin 2021

Gratuite sur inscription

Parce que nous n’imaginions pas passer une autre année sans vous, nous avons re-pensé un événement à mi-chemin entre la programmation de L’Astrolabe et notre cher festival Hey Gamins !

Base de loisirs de Checy chemin du port 45430 Chécy Loiret



