Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur le Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, lumineuse fée qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant, qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de rêve. Chaque matin, elle se fait malicieusement appeler par un nouveau prénom. Au moment de leur mariage, il lui a d’ailleurs juré qu’il aimerait toutes les femmes qu’il y a en elle… Un jour, pourtant, elle va trop loin. Père et fils vont alors tout faire pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

NORMAL 20€ / REDUIT 17€ / JEUNE 6€

