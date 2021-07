Toulouse Théâtre Garonne Haute-Garonne, Toulouse Empty Stages Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Empty Stages Théâtre Garonne, 17 septembre 2021, Toulouse. Empty Stages

du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre à Théâtre Garonne

### Exposition photographique **Dans le cadre du [Printemps de septembre 2021](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33217/Le%20Printemps%20de%20septembre%202021?_k=sxvi8b)** Initié bien avant le début de la pandémie par le metteur en scène Tim Etchells et le photographe Hugo Glendinning, Empty Stages (« Scènes vides ») est un projet photographique au long cours qui depuis 2003 répertorie les plateaux désertés, dans une variété de contextes – théâtres, mais aussi pubs, centres de conférence, ou salles paroissiales à travers le monde. Des salles fantoma- tiques comme autant d’espaces de fantasme — invitant le public à imaginer les différents types d’événements qui ont pu / pourront / pourraient y avoir lieu. Une façon, en ces temps pour le moins incertains, de rendre hommage à l’irremplaçable puissance de ces arts qu’on dits “vivants”. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Garonne](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/empty-stages) ![]() ### Infos pratiques * Du 17 septembre au 17 octobre 2021[](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2020-2021/empty-stages)

Entrée libre sur réservationHoraires d’ouverture à définir

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T23:59:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T23:59:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T23:59:00;2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T23:59:00;2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T23:59:00;2021-10-16T00:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T00:00:00 2021-10-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre Garonne Adresse 1 Avenue du Château d'Eau, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre Garonne Toulouse