Cordon Cordon Cordon, Haute-Savoie EMJI en concert Cordon Cordon Catégories d’évènement: Cordon

Haute-Savoie

EMJI en concert Cordon, 3 août 2021, Cordon. EMJI en concert 2021-08-03 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-03

Cordon Haute-Savoie Cordon EMJI, une des plus belles voix du moment, sera en concert à Cordon en solo, avec en première partie Alice Darlix, jeune artiste de Sallanches ;

Emji 1ère voix féminine de la comédie musicale Michel Sardou,

En extérieur, avec votre masque et distanciation info@cordon.fr +33 4 50 58 01 57 https://www.cordon.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-24 par Cordon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Cordon, Haute-Savoie Autres Lieu Cordon Adresse Ville Cordon lieuville 45.92188#6.61054