Emilie Vast Médiathèque des Izards, 13 octobre 2021, Toulouse.

Emilie Vast

du mercredi 13 octobre au dimanche 12 décembre à Médiathèque des Izards

### Exposition Émilie Vast, auteure-illustratrice jeunesse, joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques. À travers 4 expositions ludiques et originale sillonnez 6 bibliothèques de Toulouse (Médiathèques Côte Pavée, Empalot, Grand M, des Izards, Rangueil et Serveyrolles) et pénétrez dans son univers. ### Plus d’infos [Site de la Bibliothèque de Toulouse](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/emilie-vast/) ![]() ### Infos pratiques Exposition du 13 octobre au 12 décembre 2021.

Entrée libre et gratuite

Médiathèque des Izards 1 Place Micoulaud, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



