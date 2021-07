Troyes Musée de Vauluisant Aube, Troyes Embellir les maisons de Troyes à la Renaissance Musée de Vauluisant Troyes Catégories d’évènement: Aube

### Visite libre de la nouvelle exposition consacrée aux décors des maisons de Troyes à la Renaissance. Cette exposition présente de manière exceptionnelle de nombreux dessins du XIXe siècle, représentant avec finesse les détails des maisons de Troyes à la Renaissance, dont certaines sont disparues aujourd’hui. Ces pièces sont très rarement présentées au public en raison de leur fragilité. Au milieu du XIXe siècle, Troyes se modernise. Ceci entraîne la destruction d’un grand nombre de maisons de la Renaissance, sacrifiées pour des projets d’urbanisation et d’hygiénisme. Face à ces destructions, deux hommes entreprennent de garder une trace de ce patrimoine en péril : Gustave Lancelot et Charles Fichot. Au sein de cette exposition temporaire, trente-six dessins des deux artistes sont exposés aux côtés de bois sculptés, d’éléments de ferronnerie (clés, heurtoirs…), et de carreaux de pavements. Ces éléments permettent de restituer la richesse des décors de ces maisons du XVIe siècle. Les visiteurs pourront prolonger leur visite de l’exposition par une promenade au cœur de la ville, où sont conservées de nombreuses maisons du XVIe siècle, avec un plan mis à leur disposition. L’occasion de voyager dans le temps… Entre Moyen Âge et Renaissance. Jusqu’au 19 septembre 2021.

