Marseille

Elodie Rama Mama Shelter, 24 septembre 2021, Marseille. Elodie Rama

Mama Shelter, le vendredi 24 septembre à 20:00

Chanteuse avant tout mais aussi plasticienne et styliste de mode, Elodie Rama est une artiste plurielle. Ses précédentes expériences avec Hocus Pocus, Natural Self (Tru Thoughts records) et Blue Apple Quartet lui ont permis de fouler les plus grandes scènes de France (Olympia, Zénith de Paris, Francofolies de La Rochelle, La Cigale…) et l’ont convaincue que sa propre histoire restait à écrire. [https://www.mamashelter.com/fr/marseille](https://www.mamashelter.com/fr/marseille) ♫DJ SET♫ Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T23:00:00

