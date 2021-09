Ellipse Festival 2021 Le Metronum, 23 septembre 2021, Toulouse.

**Ellipse Festival 2021** ————————- Un festival de musiques actuelles & d’action sociale à Toulouse [Topophone](https://topophone.fr/) en coproduction avec Le Metronum présentent : Ellipse Festival : un festival de musiques actuelles & d’action sociale à Toulouse • 5ème édition • #EllipseFestival * **CONCERTS GRAND PUBLIC** • 23, 24, 25 et 26 septembre • Le Metronum * **CONCERTS JEUNE PUBLIC** • du 20 au 26 septembre • MJC Toulouse Empalot, Centre Alban Minville, Centre Culturel Henri Desbals, Le Metronum * **ACTIVITES MUSICALES INTERACTIVES** • 26 septembre au Metronum : ateliers d’initiations à la musique et Ellipse Choir avec le chanteur Peter Von Poehl (showcase participatif au cours duquel les participant·e·s seront invité·e·s à chanter avec l’artiste) ### **PROGRAMMATION** * **Jeudi 23 septembre** Amazing Aretha ! Soirée hommage à la reine de la Soul : Concert de l’orchestre Natural Woman Band avec la venue exceptionnelle du chanteur Faada Freddy et diffusion du concert live d’Aretha Franklin « Amazing Grace ». * **Vendredi 24 septembre** Edgar Mauer (indie pop atmosphérique) This Is The Kit (folk rock) Prattseul (rock) Arnaud Rebotini (électro) * **Samedi 25 septembre** JOYE (électro pop) En Attendant Ana (rock) Malik Djoudi (pop) Oiseaux Tempête (ciné-concert) * **Dimanche 26 septembre** Ateliers d’initiation à la musique Ellipse Choir avec le chanteur Peter Von Poehl Peter Von Poehl (pop) Maxwell Farrington & le SuperHomard (rock & folk) ### **BILLETTERIE** **PASS 4 JOURS :** 35 €* **BILLETS JEUDI :** 10€* en prévente, 14€ sur place **BILLETS VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE :** 15 €* en prévente, 18€ sur place *hors frais de location Billetterie : [**[www.festik.net/billets/festival-ellipse](www.festik.net/billets/festival-ellipse)**](www.festik.net/billets/festival-ellipse) — Evénement Facebook : [[https://www.facebook.com/events/388751125938720/](https://www.facebook.com/events/388751125938720/)](https://www.facebook.com/events/388751125938720/) Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

