**Du 18 au 20 octobre 2021** **Parc des Expositions de Bordeaux / Palais 2 l’Atlantique** Lancé en 2013, ce rendez-vous annuel des acteurs et experts internationaux de la rue et de la route se positionne aujourd’hui comme un observatoire, un forum d’expertises et d’expériences, un media-center et une vitrine, au service d’une mobilité propre pour tous les types de transports. C’est un véritable carrefour de rencontres et d’échanges qui participe à la naissance et au développement de la nouvelle filière industrielle électro-mobile. Il permet de mettre en évidence les besoins, les technologies et les conditions de mise en œuvre d’une électro-mobilité sans contraintes et pérenne dans le milieu urbain (rues électriques) et interurbain (routes électriques) mais aussi de promouvoir les initiatives, d’associer les compétences et de développer les projets.

Le forum expert de la mutation des mobilités

Parc des Expositions Cours Jules Ladoumègue 33300 BORDEAUX Bordeaux Le Lac Gironde



2021-10-18T13:30:00 2021-10-18T18:30:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T18:30:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T17:30:00