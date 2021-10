ELECTRIC POMMETTES Makeda, 29 octobre 2021, Marseille.

ELECTRIC POMMETTES

Makeda, le vendredi 29 octobre à 23:00

Le duo le plus solaire de la scène marseillaise débarque au Makeda Elles donnent le sourire, font danser jusqu’au bout de la nuit, envoient du rêve avec leurs tracks finement choisies et leur Groove inimitable ! Les @Electric Pommettes vont te faire voyager et sont prêtes à en découdre pour te faire passer une soirée mémorable ! Laisse-toi tenter, Good Music and Good Vibes only ! [https://www.facebook.com/electricpommettes](https://www.facebook.com/electricpommettes) DJ set warn Up. INFOS PRATIQUES: Prix : 5€ + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES: • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet). *Adhésion de 1€

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T23:00:00 2021-10-29T03:00:00