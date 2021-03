Montfort-sur-Meu Bureaux de vote Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Elections régionales et départementales 2021 Bureaux de vote Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nouvelle localisation des bureaux de vote

—————————————– Pour faciliter l’organisation du double scrutin en juin 2021, **les bureaux de vote 1 et 2 seront exceptionnellement délocalisés salle des Batailles**, entre le lycée René Cassin et le Confluent. Tous les électeurs affectés à ces bureaux et qui avaient pour habitude de voter salle du Conseil municipal pour le bureau 1 et salle des Disous pour le bureau 2, devront obligatoirement se présenter salle des Batailles pour voter aux élections départementales et régionales.

**Les bureaux 3 et 4 resteront situés au Confluent.**

Enfin, pour rappel, **les bureaux 5 et 6 seront installés salle Charlet** conformément au dernier scrutin électoral. Ce changement appliqué depuis les élections municipales de 2020, étant définitif, les électeurs concernés, recevront une nouvelle carte électorale avant les prochaines élections **Mémo 2021 / Localisation des bureaux de vote** Bureau 1 : Salle des Batailles

Bureau 2 : Salle des Batailles

Bureau 3 : Le Confluent

Bureau 4 : Le Confluent

Bureau 5 : Salle Charlet

Bureau 6 : Salle Charlet Horaires d’ouverture des bureaux

——————————– Les horaires d’ouverture des bureaux de vote sont les suivants : 8h-18h. Elections Bureaux de vote Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

2021-06-13T08:00:00 2021-06-13T18:00:00;2021-06-20T08:00:00 2021-06-20T18:00:00

