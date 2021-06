Elections départementales et régionales salle des fêtes de Roques, 20 juin 2021-20 juin 2021, Roques.

Elections départementales et régionales

du dimanche 20 juin au dimanche 27 juin à salle des fêtes de Roques

**Les élections régionales et départementales se déroulent les dimanches 20 et 27 juin 2021. Les conseils régionaux, départementaux mais aussi territoriaux s’y renouvelleront.** **Le rôle du département** Les conseillers départementaux sont en charge de : – la solidarité, les actions sociale, la santé (personnes âgées, aide sociale à l’enfance, handicap, RSA, APA) ; – l’aménagement durable du territoire (protection des espaces verts, voirie départementale, services départementaux d’incendie et de secours) ; – l’éducation, la culture, le sport (collèges, sauvegarde du patrimoine, bibliothèques, infrastructures sportives, musées départementaux). **Le rôle de la région** Le conseil régional a la compétence pour promouvoir (article L4221-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi NOTRe) : – le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région ; – le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat ; – le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine ; – le soutien aux politiques d’éducation ; – l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. Il est possible de consulter le [programme des listes de candidats](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R56578). [Comment faire sa procuration ?](https://mairie-roques.fr/vie-municipale/actualite/item/tout-savoir-sur-les-prochaines-elections)

Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues en les 20 et 27 juin 2021.

salle des fêtes de Roques avenue de la gare roques Roques Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T08:00:00 2021-06-20T18:00:00;2021-06-27T08:00:00 2021-06-27T18:00:00