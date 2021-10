Election miss 15/17 Centre 2021 Ambrault, 9 octobre 2021, Ambrault.

Election miss 15/17 Centre 2021 2021-10-09 19:30:00 – 2021-10-09 01:00:00

Ambrault Indre Ambrault

0 EUR Cette élection régionale est qualificative pour l’élection nationale qui aura lieu en Février prochain.

18 candidates, titrées pour chacune dans leur département tenteront de décrocher une place dans le futur trio régional.

Une miss et deux dauphines seront couronnées et deux prix spéciaux seront attribués.

En raison des conditions sanitaires actuelles, le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoire.

Réservation à partir de 28 septembre jusqu’au 8 octobre.

Assistez à la 7ème édition de l’élection Miss 15/17 Centre.

+33 7 61 53 42 36

