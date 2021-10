Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe ÉGLISES XXE 1 : ÉGLISES SAINTE-THÉRÈSE , CHRIST-SAUVEUR ET SAINT-BERNARD Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Les quartiers du Mans recèlent d’importants et d’étonnants édifices religieux bâtis dans la seconde moitié du XXe siècle. Labellisés Architecture Contemporaine Remarquable, nos pas nous porteront de l’église Sainte-Thérèse au Christ-Sauveur. Elles témoignent de la diversité des expérimentations architecturales des Trente Glorieuses et des changements liturgiques nés de Vatican II. Votre guide sera Julien Hardy du service tourisme et patrimoine.

Départ : sur le parvis de Sainte-Thérèse. Prévoir un véhicule pour se déplacer d’une église à l’autre.

