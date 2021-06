La Douze Eglise St-Pierre-es-Liens 24330 La Douze Dordogne, La Douze Eglise St-Pierre-ès-Liens – La Douze (24) Eglise St-Pierre-es-Liens 24330 La Douze La Douze Catégories d’évènement: Dordogne

La Douze

Eglise St-Pierre-ès-Liens – La Douze (24) Eglise St-Pierre-es-Liens 24330 La Douze, 25 juin 2021-25 juin 2021, La Douze. Eglise St-Pierre-ès-Liens – La Douze (24)

Eglise St-Pierre-es-Liens 24330 La Douze, le vendredi 25 juin à 20:30

Dans le cadre de la 10e Nuit des églises, l’église gothique de la Douze sera ouverte le **vendredi 25 juin, de 20h30 à 22h.** Une lecture d’extraits des **_Lettres de mon mouli_**_n_ **d’Alphonse Daudet et de sermons de Marcel Pagnol** sera animée par l’Abbé Christian Dutreuilh et le diacre Jean-François Durand avec la participation musicale d’Uriel Valadeau. L’entrée est libre et la soirée promet d’être savoureuse, du haut d’une remarquable chaire en pierre calcaire du XVIe siècle !

Entrée libre sans inscription préalable. Port du masque obligatoire

Le sermon du curé de Cucugnan et d’autres textes fameux proclamés en chaire. Eglise St-Pierre-es-Liens 24330 La Douze 24330 LA DOUZE La Douze Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T20:30:00 2021-06-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Douze Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise St-Pierre-es-Liens 24330 La Douze Adresse 24330 LA DOUZE Ville La Douze lieuville Eglise St-Pierre-es-Liens 24330 La Douze La Douze