Eglise St-Nicolas – Yutz – Diocèse de Metz (57) Eglise Saint-Nicolas, le vendredi 2 juillet à 18:00

Eglise Saint-Nicolas, le vendredi 2 juillet à 18:00

Les cloches de Saint-Nicolas, Saint-Joseph et Sainte-Croix de YUTZ, Saint-Willibrord et Saint-Marc de BASSE-HAM, Saint-Hubert d’ILLANGE et Saint-Quirin de KUNTZIG sonneront à 18h pour fêter cette 10e édition. Des chemins de lumière seront créés. À l’heure de l’Angelus du soir, nous prierons ensemble dans nos églises. Des animations musicales, des expositions photos, des chants, etc… animeront cette soirée.

Eglise Saint-Nicolas chemin de l'église 57970 YUTZ Yutz Moselle

2021-07-02T18:00:00 2021-07-02T23:59:00

