Duneau Eglise St-Cyr-Ste-Julithe Duneau, Sarthe Eglise St-Cyr-Ste-Julithe – Duneau (72) Eglise St-Cyr-Ste-Julithe Duneau Catégories d’évènement: Duneau

Sarthe

Eglise St-Cyr-Ste-Julithe – Duneau (72) Eglise St-Cyr-Ste-Julithe, 26 juin 2021-26 juin 2021, Duneau. Eglise St-Cyr-Ste-Julithe – Duneau (72)

du samedi 26 juin au samedi 3 juillet à Eglise St-Cyr-Ste-Julithe

L’église de Duneau offre au regard du visiteur curieux nombre de merveilles et vous ne serez pas déçus ! Un temps de visite pour sera consacré pendant ces deux samedis, profitez de cette Nuit des églises pour venir découvrir les magnifiques retables, les peintures, les statuaires de cette église. Venez visiter l’église de Duneau en compagnie du guide de Priants des Campagnes qui vous fera découvrir les trésors de cette église. Eglise St-Cyr-Ste-Julithe Place de l’Église, 72160 Duneau Duneau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T17:30:00;2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Duneau, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise St-Cyr-Ste-Julithe Adresse Place de l'Église, 72160 Duneau Ville Duneau lieuville Eglise St-Cyr-Ste-Julithe Duneau