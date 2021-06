Pranzac Eglise St-Cybard Charente, Pranzac Eglise St-Cybard – Pranzac (16) Eglise St-Cybard Pranzac Catégories d’évènement: Charente

Au coeur du bourg rural de Pranzac en Charente, sur l’ancienne route romaine Angoulême-Séreilhac, se concentre tout un patrimoine médiéval et Renaissance religieux dont l’église Romane et une des Lanternes des morts de l’ancien duché d’Aquitaine ainsi qu’une chapelle Renaissance attenante au choeur de l’église Romane. Il vous sera proposé de découvrir ce patrimoine de l’ancienne chatellenie de Pranzac dans les différentes salles de la Maison du Patrimoine et de la culture au début de la rue Jacques Roux (prêtre révolutonnaire) qui mène à l’église puis dans les batiments eux-mêmes. Dans les anciennes Halles, vous découvrirez une toute nouvelle exposition sur l’origine, les caractéristiques, l’usage des lanternes des morts de France qui trônaient dans les cimetières. Pranzac a encore la sienne. Des visites commentées seront proposées à partir de 20 h.

Mise en lumière extérieure et intérieure de l'église romane et de l'exceptionnelle chapelle Renaissance avec ses 10 clés de voûte à pendentif.

