Thierville-sur-Meuse Eglise St Brice Meuse, Thierville-sur-Meuse Eglise St-Brise – Thierville-sur-Meuse (55) Eglise St Brice Thierville-sur-Meuse Catégories d’évènement: Meuse

Thierville-sur-Meuse

Eglise St-Brise – Thierville-sur-Meuse (55) Eglise St Brice, 26 juin 2021-26 juin 2021, Thierville-sur-Meuse. Eglise St-Brise – Thierville-sur-Meuse (55)

Eglise St Brice, le samedi 26 juin à 17:30

18h à 19h : célébration eucharistique 19h à 20h00 : repas tiré du sac autour de l’église 20h à 22h : animation musicale jeunes et adultes 22h à 22h15: temps de prières

Entrée et sortie libres à tous moments à partir de 19h00

Messe, repas tiré du sac, temps musical adultes, temps musical jeunes et temps de prières Eglise St Brice rue de la libération 55840 Thierville-sur-Meuse Thierville-sur-Meuse Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:30:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Thierville-sur-Meuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise St Brice Adresse rue de la libération 55840 Thierville-sur-Meuse Ville Thierville-sur-Meuse lieuville Eglise St Brice Thierville-sur-Meuse