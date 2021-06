Camiers Eglise Notre-Dame-de-la-Mer Camiers, Pas-de-Calais Eglise Notre-Dame-de-la-Mer – Camiers (62) Eglise Notre-Dame-de-la-Mer Camiers Catégories d’évènement: Camiers

du dimanche 27 juin au mardi 29 juin à Eglise Notre-Dame-de-la-Mer

L’Église Notre Dame de la Mer vous ouvre ses portes. Ce sera l’occasion de redécouvrir l’édifice et les bannières de procession restaurées par la commune.

Entrée libre

2021-06-27T17:00:00 2021-06-27T20:00:00;2021-06-28T17:00:00 2021-06-28T20:00:00;2021-06-29T17:00:00 2021-06-29T20:00:00

