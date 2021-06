Saint-Céré Eglise des Récollets Lot, Saint-Céré Eglise des Récollets – Saint-Céré (46) Eglise des Récollets Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Eglise des Récollets, le samedi 26 juin à 20:30

Le programme est le suivant : – illumination aux chandelles, – présentation de l’église, – historique et spiritualité, – chants et musique avec Jean PRADELLES et Frédéric BARDET – complies

Entrée libre

Visite de l’église et soirée musicale Eglise des Récollets 31 Quai des Récollets, 46400 Saint-Céré Saint-Céré Lot

2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T22:00:00

