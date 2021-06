Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Egaluantes Party, Douce France de Geoffrey Couanon Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Projection de Douce France de Geoffrey Couanon. La séance sera précédée de la projection de Colette d'Anthony Giacchino et Alice Doyard, Oscar du meilleur court-métrage documentaire 2021. Les places pour les séances seront en vente au cinéma de Carentan. Cette édition sera adaptée aux conditions sanitaires, notamment les jauges à 65% et le couvre-feu à 23h. contact@lesegaluantes.com +33 2 33 71 26 58

