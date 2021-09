Egalité hommes/femmes : Signature de la convention tripartite CS/CS alumni/Women’s Forum CentraleSupélec – Le Repaire, 30 septembre 2021, Gif-sur-Yvette.

CentraleSupélec – Le Repaire, le jeudi 30 septembre à 08:30

Le 30 Septembre prochain, Romain Soubeyran, directeur de CentraleSupélec, Corinne Dubruel, présidente de CSAlumni et Audrey Tcherkoff, Directrice Générale du WEFCOSsigneront un partenariat visant à participer à la construction d’une société où la représentation des femmes soit plus équilibrée L’objectif de ce partenariat est de promouvoir la mixité et mettre en valeur la contribution des talents féminins à l’économie et au monde scientifique. La première action phare de cette collaboration est la mise en place d’ici Novembre 2021 d’un programme de mentorat proposé à dix étudiantes suivies par des diplômées de l’école. L’objectif est de tisser des liens intergénérationnels entre femmes et favoriser le développement d’une connexion humaine entre des étudiantes de CentraleSupélec et des diplômées de l’École, désireuses de partager la richesse de leur expérience, afin de les accompagner dans leur cursus, dans la préparation de leur choix de carrière et de les faire grandir en termes d’éveil et de confiance notamment. Ce programme de mentorat, piloté par un comité de suivi associant des membres des trois organisations partenaires, se déroulera sur une année minimum et aura pour finalités

Un partenariat pour faire avancer l’égalité professionnelle, mais surtout la représentativité des femmes dans les sciences et la société

CentraleSupélec – Le Repaire Bâtiment Bouygues – 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T08:30:00 2021-09-30T12:00:00