L’association EdTech Grand Ouest et les adhérents brestois, elearningtouch et idjinov, vous invitent à une soirée EdTech en partenariat avec la French Tech. **Au programme :** * Le digital learning et les EdTech : où en sommes-nous ? * Quelles solutions de proximité ? * Quels apports et perspectives ? **Modalités :** Mercredi 29 Septembre à 17h30 Rendez-vous à la French Tech Brest + – 25 Rue de Pontaniou – 29200 Brest

Sur inscription

2021-09-29T18:00:00 2021-09-29T20:00:00

