Médiathèque José Cabanis, le mercredi 30 juin à 18:00

Edouard Louis (Combats et métamorphoses d'une femme, Le Seuil) et Tash Aw (Nous, les survivants, Fayard)

Malaisien d'origine chinoise, Tash Aw vient de publier Nous, les survivants (Fayard), salué par la presse du monde entier. Au début des années 2000, il s'isole dans un village du Nord de la France pour écrire, sans savoir que ce village est celui de l'enfance d'Édouard Louis, décrite dans En finir avec Eddy Bellegueule…

Durée : 1h
Sur inscription sur le site du Marathon des mots. Ouverture de la billetterie et des réservations en ligne le 7 juin.

