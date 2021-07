Coupvray Ferme du Château de Coupvray Coupvray, Seine-et-Marne Ëda Diaz et Fokkusu en concert Ferme du Château de Coupvray Coupvray Catégories d’évènement: Coupvray

Seine-et-Marne

Ëda Diaz et Fokkusu en concert Ferme du Château de Coupvray, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Coupvray. Ëda Diaz et Fokkusu en concert

Ferme du Château de Coupvray, le samedi 10 juillet à 20:30

**ËDA DIAZ** Eléonore Diaz Arbelaez est chanteuse et contrebassiste. Ses premières expériences musicales, du rock psyché à la salsa, et son héritage culturel l’amènent au goût du mélange. Elle écrit et chante en espagnol, dans la langue des poètes qui l’inspirent, car elle est franco-colombienne. **FOKKUSU** En début et en fin de soirée, Fokkusu s’installe derrière les platines pour un mix en douceur et dans la bonne humeur. Toute la soirée, File7 vous propose de profiter d’une ambiance décontractée et relaxée sur fond de musiques groovy. DJ et multi-instrumentiste, Fokkusu est un explorateur qui parcourt les musiques électroniques sous toutes leurs coutures (sur la toile et sur scène).

Gratuit sur réservation

En juillet, File7 sort de ses murs pour parcourir le Val d’Europe avec 5 dates hors les murs à déguster. Ferme du Château de Coupvray D5A 77700 Coupvray Coupvray Ferme du Château de Coupvray Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coupvray, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferme du Château de Coupvray Adresse D5A 77700 Coupvray Ville Coupvray lieuville Ferme du Château de Coupvray Coupvray