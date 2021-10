Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Ecurie du Cast-Animation Halloween Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

A 14h parcours d’équifun pour petits et grands + concours de déguisements + goûter diabolique en fin d’après-midi (participation de 10€ par personne pour l’ensemble. Plus d’informations au 06 89 90 11 24 auprès de Marion +33 6 89 90 11 24 http://www.ecuriesducast.fr/ Au programme:

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse la cour Ecurie du Cast Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville 48.60456#-2.25696