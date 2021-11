Lencloître Médiathèque de Lencloître Lencloître, Vienne Ecrans et enfants : quel rôle pour les parents ? Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Vienne

Comment gérer les écrans et encadrer les pratiques-écrans des enfants ? Cette conférence participative dévoile les clés de la parentalité numérique, aide les participants à évaluer leurs usages et ceux de leurs enfants, et leur propose de relever des défis pour utiliser sereinement les écrans. Animée par Mathilde Mercier de la Souris Grise. Pour public adulte.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Une rencontre participative sur les secrets de la parentalité numérique.

2021-12-04T14:30:00 2021-12-04T16:30:00

