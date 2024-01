ÉCOUTE ET CRÉE Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe, vendredi 10 mai 2024.

ÉCOUTE ET CRÉE Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 11:00:00

fin : 2024-05-10 11:45:00

Écoute et crée, atelier lecture et modelage

L’atelier invite à la rêverie avec la lecture d’un album jeunesse sur la céramique. Écoute cette histoire puis rejoins l’atelier pour recréer en argile les personnages.

Atelier entre 4 et 7 ans

Tarif 5 €/participant.

Réservation obligatoire : https://musee-faience.fr/

1er mars : Atelier lecture et création autour du thème des animaux

8 mars: Atelier lecture et création autour du thème de la céramique

26 avril : Atelier lecture et création autour du thème des animaux

10 mai : Atelier lecture et création autour du thème de la céramique

23 août : Atelier lecture et création autour du thème des vacances

EUR.

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire musee.malicorne@valleedelasarthe.fr



Mise à jour le 2024-01-15 par eSPRIT Pays de la Loire