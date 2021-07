Ecopiknik Tardets-Sorholus, 27 août 2021-27 août 2021, Tardets-Sorholus. Ecopiknik 2021-08-27 – 2021-08-27 Tardets-Sorholus Au bord du gave

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Marché paysan et barbecue collectif au bord du gave de Tardets. Ramenez de bonnes choses à partager ou créez votre pique-nique idéal grâce aux producteurs présents sur place.

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Étiquettes évènement : Autres Lieu Tardets-Sorholus Adresse Tardets-Sorholus Au bord du gave Ville Tardets-Sorholus lieuville 43.11597#-0.86434