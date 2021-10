Vendôme Vendôme Loir-et-Cher, Vendôme Ecole du regard : L’art pour l’art à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Ecole du regard : L'art pour l'art à Vendôme. Présentée comme un atelier participatif, l'Ecole du regard invite les membres du public à découvrir une sélection de courts métrages originaux sur un thème donné. Chaque groupe, constitué d'une dizaine de participants, est animé par un modérateur, professionnel du cinéma ou de l'animation. Une fois la projection terminée, l'ensemble des participants se rencontre lors d'un moment convivial afin de débattre autour des courts métrages visionnés. À l'issue de cet échange, les membres du public élisent leur film favori qui aura la chance d'être intégré à la programmation du trimestre suivant. A partir de 12 ans. Moment cinéma à Ciclic Animation.

Vendôme
2021-10-21 19:00:00