ÉCO LOGEMENT : MON REPAS DE NOËL LOCAL ET DURABLE Montrevault-sur-Èvre, 9 décembre 2021, Montrevault-sur-Èvre.

ÉCO LOGEMENT : MON REPAS DE NOËL LOCAL ET DURABLE 2021-12-09 – 2021-12-09 Résidence des Glycines Bâtiment B “Les Bégonias”

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Depuis 2015, le CPIE Loire Anjou anime l’Ecologement à Saint-Pierre-Montlimart dans le quartier des Glycines. Dans ce logement, mis à disposition par Maine-et-Loire habitat, le CPIE Loire Anjou réalise des animations sur les thématiques liées à l’habitat, l’environnement et la santé dans le but d’informer et de sensibiliser le grand public. Chaque année, un programme d’animations gratuites est construit et animé par des bénévoles et salariés de l’association.

Rendez-vous le 9 décembre pour l’atelier “mon repas de noël local et durable”.

C’est bientôt Noël ! Les cadeaux, la décoration, la famille et toujours la même question, qu’est-ce qu’on mange ? Et si cette année on composait un menu avec des produits des Mauges (en faisant attention au budget) ? Si l’on se demandait comment réduire notre impact sur l’environnement ? Si l’on partageait nos recettes de saison ? Un atelier pour discuter, échanger sur les enjeux de l’alimentation, tout en se faisant plaisir !

Réservation obligatoire auprès du CPIE Loire Anjou.

Le nombre de places est limité pour la majorité des animations.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rendez-vous le 9 décembre pour un atelier sur le repas de noël !

contact@cpieloireanjou.fr +33 2 41 71 77 30 http://cpieloireanjou.fr/

Depuis 2015, le CPIE Loire Anjou anime l’Ecologement à Saint-Pierre-Montlimart dans le quartier des Glycines. Dans ce logement, mis à disposition par Maine-et-Loire habitat, le CPIE Loire Anjou réalise des animations sur les thématiques liées à l’habitat, l’environnement et la santé dans le but d’informer et de sensibiliser le grand public. Chaque année, un programme d’animations gratuites est construit et animé par des bénévoles et salariés de l’association.

Rendez-vous le 9 décembre pour l’atelier “mon repas de noël local et durable”.

C’est bientôt Noël ! Les cadeaux, la décoration, la famille et toujours la même question, qu’est-ce qu’on mange ? Et si cette année on composait un menu avec des produits des Mauges (en faisant attention au budget) ? Si l’on se demandait comment réduire notre impact sur l’environnement ? Si l’on partageait nos recettes de saison ? Un atelier pour discuter, échanger sur les enjeux de l’alimentation, tout en se faisant plaisir !

Réservation obligatoire auprès du CPIE Loire Anjou.

Le nombre de places est limité pour la majorité des animations.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-10-01 par