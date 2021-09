Valenciennes Médiathèque Simone Veil Nord, Valenciennes Eclats de patrimoine Médiathèque Simone Veil Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Simone Veil

D’un manuscrit carolingien à la planche de skate, en passant par la dentelle de Valenciennes ou une reliure en peau de souris, découvrez quelques éclats représentatifs de la richesse et de la variété des collections patrimoniales de la médiathèque Simone Veil de Valenciennes. Visites guidées sur inscription préalable obligatoire au 03.27.22.57.00 ou par mail à [[mediatheque@ville-valenciennes.fr](mailto:mediatheque@ville-valenciennes.fr)](mailto:mediatheque@ville-valenciennes.fr) > Samedi 18 septembre – 10h et 16h > Dimanche 19 septembre – 16h Accès uniquement sur présentation du pass sanitaire Cette exposition sera visible du 18 septembre au 16 octobre, les mercredis de 14h à 17h et lors des visites guidées de la Bibliothèque des Jésuites. Découvrez des éclats représentatifs de la richesse des collections patrimoniales de la médiathèque Simone Veil Médiathèque Simone Veil 4 Rue Ferrand, 59300 Valenciennes Valenciennes Faubourg de Cambrai Nord

