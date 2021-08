Le Reposoir Chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne Haute-Savoie, LE REPOSOIR Éclairage nocturne de la Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Le Reposoir Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne

Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman. Descriptif historique affiché sur place.

Gratuit / Parking à proximité ou sur la place du village.

Dès la tombée de la nuit, profitez de la mise en lumière de ce site patrimonial dans une ambiance bucolique. Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir Pralong Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T23:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:00:00;2021-09-19T20:00:00 2021-09-19T23:00:00

