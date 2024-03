Échos de couleurs Lacroix-Saint-Ouen, vendredi 29 mars 2024.

Échos de couleurs Lacroix-Saint-Ouen Oise

Plongez au cœur d’un monde où les couleurs dansent et les paysages s’animent sous le pinceau de l’artiste français Jean Charles Toullec. Jean-Charles est un peintre dont la sensibilité artistique transcende les frontières des styles conventionnels, explorant avec audace les limites de l’expression artistique.

Dans cette exposition, intitulée « Échos de Couleurs », les œuvres de Toullec se déploient dans toute leur splendeur, offrant un voyage captivant à travers les paysages urbains vibrants, les scènes de la nature majestueuse et les compositions abstraites énigmatiques. Chaque toile est une invitation à explorer les multiples facettes de la vie, où la poésie et l’engagement se rencontrent pour créer un dialogue unique entre l’artiste, l’œuvre et le spectateur.

Rejoignez-nous pour une expérience artistique immersive où la sensibilité artistique rencontre la puissance de l'engagement, pour célébrer la magie de la création et la beauté du monde qui nous entoure.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:00:00

fin : 2024-03-29 21:00:00

126 Rue Robert Schuman

Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France h1623@accor.com

