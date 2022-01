Echappée nature Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

Pyrénées-Atlantiques

Echappée nature Morlanne, 26 janvier 2022, Morlanne. Echappée nature Jardins de Barate Impasse Barate Morlanne

2022-01-26 10:00:00 – 2022-01-26 17:00:00 Jardins de Barate Impasse Barate

Morlanne Pyrénées-Atlantiques Morlanne EUR 35 35 Visite des jardins de Barate à Morlanne (cultures, plantations) et rencontre avec ses maraîchers !

Sensibilisation aux cultures maraîchères & rencontre avec les animaux (âne , chevaux, chèvres).

Chasse au trésor et jeux/défis en forêt !

Pique-nique en pleine nature

Atelier créatif de fabrication d’un nichoir en bois

Jardins de Barate Impasse Barate Morlanne

Détails Catégories d'évènement: Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Lieu Morlanne Adresse Jardins de Barate Impasse Barate Ville Morlanne

