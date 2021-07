Vias Vias Hérault, Vias ÉCHAPPÉE BELLE ENTRE NATURE ET PATRIMOINE (VTT/VTC) : 04/07 Vias Vias Catégories d’évènement: Hérault

Vias

ÉCHAPPÉE BELLE ENTRE NATURE ET PATRIMOINE (VTT/VTC) : 04/07 Vias, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Vias.
2021-07-04 09:30:00 – 2021-07-04 15:00:00

Vias Hérault Partez à la découverte des espaces naturels entre Vias et la Tamarissière, entre la mer et le Canal du Midi. C’est le meilleur moyen d’observer les oiseaux qui peuplent ce site calme et sauvage. Arrivés à la Tamarissière, vous visiterez le bunker-infirmerie 638, témoin de fortifications maritimes édifiées pendant la Seconde Guerre Mondiale. La sortie vélo se déroule autour de 10 km de 9h30 à 15h30

Prévoir le pique-nique

Départ et rendez vous au Bureau d’Information Touristique de Vias-plage Informations et réservations obligatoires :

Bureau d’Information Touristique de Vias-plage

04 67 21 76 25

