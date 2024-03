Echappée Belle Domaine de l’Ecart | Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse, samedi 30 mars 2024.

Echappée Belle Concert de musique irlandaise à écouter et à danser Samedi 30 mars, 20h00 Domaine de l’Ecart | Lacroix-sur-Meuse 12,00 €

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Un concert de musique irlandaise c’est toujours un voyage… un voyage dans l’ambiance des pubs au son des fiddles et guitares avec une pointe d’émotion et le grand frisson des ballades qui racontent l’île verte et ses personnages si singuliers.

Trio de cordes, L’Échappée belle s’inspire largement de ce fabuleux patrimoine (les traditionnels reels, jigs, slow airs et horn pipe…) arrangé sur mesure. Mais l’originalité du groupe tient aussi à ses compositions qui ouvrent d’autres horizons…

musiques à écouter et à danser !

Domaine de l’Ecart | Lacroix-sur-Meuse Route de Seuzey 55300 Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est