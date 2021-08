Echappée à vélo Mézières-en-Brenne Rosnay, 25 septembre 2021, Mézières-en-BrenneRosnay.

Echappée à vélo 2021-09-25 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-25

Mézières-en-Brenne Indre Mézières-en-BrenneLe Bouchet Rosnay Indre

Rosnay Le départ est recommandé le matin pour profiter des haltes-découvertes et d’une pause-midi terroir à Rosnay qui organise ce jour-là « L’automnale de la Brenne ». Découvrez-y les productions fermières et initiez vos papilles aux saveurs d’ici. Un plus petit circuit proposé aux familles l’après-midi permet aussi de s’immerger en cœur de Brenne.

C’est un programme très nature qui vous est proposé avec plusieurs haltes-découvertes le long du parcours autour des paysages de la Brenne, de la richesse de sa biodiversité et des goûts de son terroir.

La pause de midi vous permettra de découvrir les productions fermières locales de Brenne au travers d’assiettes concoctées par les producteurs.

Une visite de Mézières-en-Brenne, capitale de la Brenne, vous sera proposée en fin de parcours.

De Mézières, partez pour une balade (routes et chemins) qui vous plongera dans les plus beaux paysages de Brenne. Sans difficulté, c’est un véritable résumé des incontournables de cette terre sauvage et préservée : prairies, bois, landes, buttons et… étangs !

tourisme@parc-naturel-brenne.fr +33 2 54 28 12 13 http://www.parc-naturel-brenne.fr/

Le départ est recommandé le matin pour profiter des haltes-découvertes et d’une pause-midi terroir à Rosnay qui organise ce jour-là « L’automnale de la Brenne ». Découvrez-y les productions fermières et initiez vos papilles aux saveurs d’ici. Un plus petit circuit proposé aux familles l’après-midi permet aussi de s’immerger en cœur de Brenne.

C’est un programme très nature qui vous est proposé avec plusieurs haltes-découvertes le long du parcours autour des paysages de la Brenne, de la richesse de sa biodiversité et des goûts de son terroir.

La pause de midi vous permettra de découvrir les productions fermières locales de Brenne au travers d’assiettes concoctées par les producteurs.

Une visite de Mézières-en-Brenne, capitale de la Brenne, vous sera proposée en fin de parcours.

Droits résevés

dernière mise à jour : 2021-08-05 par Destination Brenne