Colomiers

Haute-Garonne

e-Rencontre : « La vraie révolution, c'est de connaitre le nom de tes voisins »

Mairie de Colomiers, le dimanche 7 mars à 16:00

« La vraie révolution, c’est de connaitre le nom de tes voisins » – sortie de la revue Plan libre de la Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées avec Tiphaine Abenia Dimanche 7 mars à 16h45 En ligne sur www.wikipolis.fr Pour le festival Wikipolis, La Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées imagine un numéro de sa revue Plan libre en écho à la thématique De l’amour. Intitulé La vie d’un.e autre, la revue abordera la question de l’empathie en architecture : Comment concevoir pour l’autre ? Comment concevoir l’autre ? Pour l’architecte, il s’agit de sentir et ressentir les envies du commanditaire. La revue se fera également l’écho de l’œuvre de Randa Maroufi et invite Tiphaine Abenia pour la conférence de lancement, une chercheuse qui abordera la notion d’« écologie relationnelle » à travers des exemples d’habitats participatifs. Tiphaine Abenia est Architecte DE, Ingénieur Génie Civil INSA et docteure de l’Université de Toulouse. « La vraie révolution, c’est de connaitre le nom de tes voisins » – sortie de la revue Plan libre de la Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées avec Tiphaine Abenia Dimanche 7 mars à 16h45 En li Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T16:00:00 2021-03-07T17:00:00

