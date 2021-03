Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne e-Rencontre avec Luc Gwiazdzinski Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

e-Rencontre avec Luc Gwiazdzinski Mairie de Colomiers, 7 mars 2021-7 mars 2021, Colomiers. e-Rencontre avec Luc Gwiazdzinski

Mairie de Colomiers, le dimanche 7 mars à 00:00

Rencontre avec Luc Gwiazdzinski La place de la femme dans l’espace public Dimanche 7 mars à 14h30 En ligne sur www.wikipolis.fr Les images de Randa Maroufi mettent en scène des femmes dans des lieux habituellement occupés par des hommes, cette inversion est éphémère mais le débat est bien réel : il s’agit de la place des femmes et des rapports de genre dans l’espace public. A partir de la démarche de l’artiste et en dialogue avec Arnaud Fourrier, le géographe Luc Gwiazdzinski nous livre un regard sur l’œuvre et les enjeux de société actuels. Comment l’espace public devient-il aujourd’hui un « tiers espace », un lieu de fabrique de l’espace public, par les débats autour des genres, de la ville, de la nuit ? Comment l’espace public devient-il un lieu hospitalier ? Luc Gwiazdzinski est enseignant-chercheur en géographie et en aménagement et urbanisme. Il enseigne à l’ENSA de Toulouse. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. En collaboration avec le Quai des Savoirs, dans le cadre de la programmation associée à l’exposition De l’amour (11/12/20-05/09/21) Rencontre avec Luc Gwiazdzinski La place de la femme dans l’espace public Dimanche 7 mars à 14h30 En ligne sur www.wikipolis.fr Les images de Randa Maroufi mettent en scène des femmes dans des lie Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T00:00:00 2021-03-07T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers