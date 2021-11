Toulouse Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne, Toulouse D’une douceur d’être puissance Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du lundi 29 novembre au vendredi 17 décembre à Médiathèque Saint-Exupéry

Jusqu‘au 17 décembre Médiathèque Saint-Exupéry Tu as mis dans le creux de ma main des poussières d’étoiles. Sans rien me dire. Tu es partie avec ce secret. J’ai dû le découvrir, seule. Être là, pleinement. Nous avons appris cela. D’une douceur d’être puissance. Dans le cadre de la création du spectacle In-Tranquilles par Comme une Compagnie, Aurélia Pfend est invitée à mettre en mots et en images les liens qui se tissent entre femmes, les sororités. Jusqu‘au 17 décembre Médiathèque Saint-Exupéry Tu as mis dans le creux de ma main des poussières d’étoiles. Sans rien me dire. Tu es partie avec ce secret. J’ai dû le découvrir, seule. Être là, pleine Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

