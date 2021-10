Dumas : l’Italie au cœur | 23 octobre 2021 – 20 février 2022 Musée Alexandre Dumas, 23 octobre 2021, Villers-Cotterêts.

Alexandre Dumas avait l’Italie au cœur, mais il était aussi au cœur de l’Italie : en participant au mouvement du Risorgimento, en fréquentant les patriotes italiens en exil à Paris, jusqu’à devenir l’ami et biographe officiel de Garibaldi. Ses aventures personnelles en Italie, les lieux qu’il a visités, les personnes qu’il a rencontrées ont nourri ses récits, il en a raconté les paysages et l’histoire, de l’Antiquité à la Renaissance. L’exposition retrace les pérégrinations italiennes de notre célèbre Cotterézien et s’accompagne des illustrations et des planches de la bande-dessinée _Le Comte de Monte-Cristo_ signées Carlo Rispoli, adaptation du roman dumasien le plus lu en Italie. L’exposition est bilingue français/italien. Le catalogue de l’exposition (20 €) et la bande-dessinée _Le Comte de Monte-Cristo_ (16 €) signée Carlo Rispoli sont disponibles à l’accueil du musée. _Du lundi au samedi, de 14h à 17h_ _Le dimanche de 14h à 18h_ _Fermé le mardi, le dernier dimanche du mois et les jours fériés_

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne



