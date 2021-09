DUB STATION 6Mic, 2 octobre 2021, Aix-en-Provence.

DUB STATION

6Mic, le samedi 2 octobre à 21:00

LES DUB STATION SONT DE RETOUR ET FONT LEUR PREMIÈRE AU 6MIC À AIX EN PROVENCE 21h – 3h // Deux sonos **BLACKBOARD JUNGLE** Blackboard Jungle est un collectif basé à Rouen (France-76) fondé en 1994 par le biais d’une émission de radio du même nom visant à promouvoir la culture jamaïquaine, plus particulièrement sa musique : le reggae. En 1999, après plus de 10 ans dédiés à collectionner les disques et à dénicher du matériel (amplis, pré-ampli, effets, sirènes…); Blackboard Jungle construit son propre system de diffusion sur le modèle de célèbres sonos anglaises (Jah Shaka, Aba Shanti, Jah Tubby’s etc…) et se consacre principalement à l’organisation et l’animation de soirées sound system en Normandie. En 2004, après une prestation remarquée au Jahsound Festival #1, Blackboard devient sound résident des Paris Dub Station et accueille les plus grands sounds UK tel Jah Shaka , Aba Shanti I, Channel 1 … Après le succès des Paris Dub Club, l’aventure continue en 2005 avec les soirées mensuelles Paris-Dub Meetings, puis en 2006 au Trabendo pour les désormais traditionnelles Dub Station. Désormais Blackboard diffuse du reggae roots et militant des 70’s jusqu’au UK steppa actuel, ainsi que des versions instrumentales exclusives (dubplates) sur lesquelles de nombreux artistes ont enregistré. Page Facebook → [http://www.facebook.com/blackboardjunglesound](http://www.facebook.com/blackboardjunglesound) Site internet → [http://www.blackboardjungle.fr/](http://www.blackboardjungle.fr/) Vidéo → [https://www.youtube.com/watch?v=ag6GNfOSDbY](https://www.youtube.com/watch?v=ag6GNfOSDbY) **KIRADEN SOUND SYSTEM** Premier sound system Dijonnais fondé en 2009, Kiraden opère selon la tradition anglaise et offre en session une vibration originale, un mélange de Roots profond et de Dubplates hypnotiques façon 90’s, jouant une sélection strictement vinyle. Disposant d’un matériel authentique sorti tout droit des rues de Londres, Kiraden Sound System garantit un panel de fréquences sonores uniques et taillées sur mesure. Une sélection exclusive de dubplates et de collectors vinyles est diffusée au fil des sessions avec la volonté de partager un voyage musical hors du temps et des codes. Page Facebook → [https://www.facebook.com/kiraden](https://www.facebook.com/kiraden) Instagram → [https://www.instagram.com/kiraden_/?hl=fr](https://www.instagram.com/kiraden_/?hl=fr) Vidéo → [https://www.youtube.com/watch?v=6s4ais40GyU](https://www.youtube.com/watch?v=6s4ais40GyU) INFOS PRATIQUES 21h-03h Préventes 18 € + frais de loc. / sur place 20 € Stand de vinyles sur place CB acceptée Pass sanitaire obligatoire

Préventes 18,99 € / sur place 20 €

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T03:00:00