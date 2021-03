Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Du télétravail subi au télétravail choisi : les nouvelles règles Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Webinaire SQY Cub, le jeudi 15 avril à 14:00

Le télétravail a fait une entrée fracassante et inattendue dans l’organisation des entreprises. Passée l’urgence, il est amené à s’installer durablement et implique un nouveau mode de fonctionnement et une évolution des règles légales du télétravail, et ce quel que soit le nombre de salariés. Dès lors, quel est le cadre pour règlementer la pratique du télétravail ? Quels sont l’impact et les conséquences sur le contrat de travail ? Comment négocier des accords de télétravail ?

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Florence MERCADE-CHOQUET, avocat, gérante LMC Partenaires Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux Yvelines

